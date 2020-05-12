12.05.2020 (07:48)
Нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника на пусковые позиции отразили зенитчики ВВО в Хабаровском крае
Практическая тренировка по отражению нападения на пусковые позиции диверсионно-разведывательных групп условного противника состоялась с военнослужащими подразделения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа в Хабаровском крае.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, была смоделирована ситуация по нападению диверсионных групп условного противника, действующих с различных направлений, на пусковые позиции ЗРС С-300 с целью помешать расчетам уничтожить летательные аппараты условного противника.
После получения сигнала о нападении на место выдвинулись подразделения антитеррора и усиления, военнослужащие отработали задачи по отражению нападения, выполнили нормативы по организации обороны и ведению боя с применением штатного вооружения.
В ходе завязавшегося учебного боя личный состав уничтожил «диверсантов», особое внимание было уделено слаженности действий подразделений при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки в условиях отражения нападения сразу с нескольких направлений.
В свою очередь расчеты отработали задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей условного противника, провели электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели условного противника.