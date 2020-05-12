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12.05.2020 (07:48)

Нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника на пусковые позиции отразили зенитчики ВВО в Хабаровском крае

Практическая тренировка по отражению нападения на пусковые позиции диверсионно-разведывательных групп условного противника состоялась с военнослужащими подразделения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа в Хабаровском крае.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, была смоделирована ситуация по нападению диверсионных групп условного противника, действующих с различных направлений, на пусковые позиции ЗРС С-300 с целью помешать расчетам уничтожить летательные аппараты условного противника.

После получения сигнала о нападении на место выдвинулись подразделения антитеррора и усиления, военнослужащие отработали задачи по отражению нападения, выполнили нормативы по организации обороны и ведению боя с применением штатного вооружения.

В ходе завязавшегося учебного боя личный состав уничтожил «диверсантов», особое внимание было уделено слаженности действий подразделений при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки в условиях отражения нападения сразу с нескольких направлений.

 В свою очередь расчеты отработали задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей условного противника,  провели электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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