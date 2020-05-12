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12.05.2020 (05:00)

Свыше 15 тысяч мишенных установок будут подготовлены к началу летнего периода обучения на полигонах Восточного военного округа

Свыше 15 тысяч мишенных установок, более 150 комплектов полигонного оборудования и пультовой аппаратуры управления целями будут подготовлены к началу летнего периода обучения на полигонах, полевых учебных комплексах и войсковых стрельбищах Восточного военного округа.

Данная работа проводится в рамках подготовки к летнему периоду обучения, который стартует в войсках Восточного военного округа 1 июня сего года.

Современные мишенные комплексы, стоящие на вооружении ВВО, имитируют широкий спектр объектов условного противника от живой силы до тяжелой техники, движущиеся и появляющиеся, летящие мишени, мишени замаскированные под рельеф местности, а также мишени, имеющие специальную подсветку для организации боевой подготовки ночью.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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