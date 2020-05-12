12.05.2020 (07:18)

Два советских бомбардировщика, разбившихся в 1942 году обнаружили поисковики в Хабаровском крае

Участники поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили два разбившихся советских дальних бомбардировщика ДБ-3 в Хабаровском крае. Находки обнаружены в ходе полевых разведывательных поездок на место, определенное по результатам собранной информации от местных жителей и архивным материалам.

Один самолет обнаружен недалеко от г.Хабаровск. Самолёт потерпел крушение в ночь с 9 на 10 мая 1942 года во время лётно-тактических учений по противовоздушной обороне. Причиной катастрофы стал пожар двигателя в воздухе. Экипаж в составе пяти человек под руководством старшего лейтенанта Филимонова Василия Михайловича - погиб. Поисковики производят земляные работы.

Место катастрофы второго самолета ДБ-3 обнаружено в Амурском районе, недалеко от бывшего аэродрома «Подали». Трагедия произошла 6 января 1942 года, в результате которой погибло 3 члена экипажа. На месте крушения найдены детали с номерами агрегатов самолёта, благодаря которым поисковики установили их принадлежность. Установленные ранее могилы лётчиков будут уточнены и облагорожены.

На месте крушения самолетов будут установлены памятные таблички с данными о трагедии и членах экипажа.

Справочно:

ДБ-3 (ЦКБ-30) — дальний бомбардировщик, разработанный в ОКБ-39 под руководством С. В. Ильюшина. Самолёты принимали участие в советско-финской войне зимой 1939—1940 года, в Великой Отечественной войне и в разгроме Квантунской японской армии в качестве основных дальних бомбардировщиков ВВС РККА, торпедоносцев в ВВС ВМФ, а также в качестве транспортных самолётов, буксировщиков планеров и разведчиков.

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