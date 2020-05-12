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12.05.2020 (06:20)

Специальную обработку объектов приборостроительного завода в Улан-Удэ на площади свыше 100 тысяч кв метров провели специалисты РХБ защиты ВВО

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа в Республике Бурятия, провели специальную обработку зданий, сооружений и прилегающей к ним территории Улан-Удэнского приборостроительного завода, с целью профилактики и недопущения распространения вирусной инфекции.

Дезинфекции были подвергнуты административные здания и внутренние помещения завода, производственные цеха, проходная, всего порядка 60 тысяч квадратных метров.

С помощью новых авторазливочных станций АРС-14КМ, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог была обработана прилегающая территория приборостроительного завода общей площадью свыше 50 квадратных метров.

Дезинфекция направлена на обеспечение безопасности сотрудников, причастных к выполнению государственного оборонного заказа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , COVID-19
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