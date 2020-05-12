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12.05.2020 (05:36)

Более 70 молодых офицеров прибудут в части и соединения Войск и сил на Северо-востоке России после окончания высших военных учебных заведений

В текущем году после окончания военных ВУЗов более 70 молодых офицеров получили распределение для прохождения дальнейшей службы в частях и соединениях Войск и сил на Северо-востоке России. В это количество входят выпускники высших военных учебных заведений Военно-Морского флота, ВВС и ПВО, Сухопутных войск. Все они будут назначены на первичные офицерские должности инженеров, командиров взводов и начальников расчетов в соединение морской пехоты ТОФ, соединение кораблей охраны водного района, авиационные части и береговое ракетное соединение.  

В связи с досрочным окончанием учебы в высших военных учебных заведениях Министерства обороны, выпускники прибудут в части чуть раньше, чем планировалось. Несмотря на это командованием уже проработаны вопросы по предоставлению молодым офицерам служебного жилья, а также по проведению соответствующих выплат и компенсаций.

По прибытии в части, по сложившейся традиции, с молодыми офицерами будут проведены сборы для их адаптации в армейских и флотских коллективах и скорейшего становления в должности.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Военное образование
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