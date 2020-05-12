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12.05.2020 (03:41)

На Камчатке саперы Тихоокеанского флота обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

Саперы инженерного подразделения Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны. Опасную находку обнаружили строители при проведении земляных работ в прибрежной зоне Култучного озера в Петропавловске-Камчатском.

На место, где обнаружили боеприпас выехало дежурное подразделение саперов ОКВС. Специалисты осмотрели её и идентифицировали как авиационную бомбу типа ФАБ-100, без взрывателя. Учитывая удовлетворительное состояние боеприпаса, было принято решение расширить оцепление опасного района и вывезти взрывоопасный предмет к месту утилизации на дежурном автомобиле.

Авиабомбу погрузили в специальный контейнер и со всеми мерами предосторожности доставили на полигон, где она будет уничтожена методом подрыва.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Инженерные войска
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