11.05.2020 (20:00)

Главком ВМФ России выразил благодарность руководству и сотрудникам Центрального Военно-Морского Музея за реализацию масштабной программы к 75-летию Великой Победы

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов выразил благодарность руководству и сотрудникам Центрального Военно-Морского Музея имени Петра Великого за организованную к 75-летию Великой Победы масштабную программу мероприятий.

«В эти дни, когда мы празднуем 75-летие Великой Победы, сотрудники музея, который является хранителем морской летописи России, проявили огромное старание, чтобы воздать дань памяти и уважения тем, кто сражался с фашизмом. Центральный военно-морской музей находится в историческом центре Санкт-Петербурга, вблизи Адмиралтейства. Нам предопределено дышать воздухом флотских традиций и вместе хранить память о героизме наших отцов и дедов», - отметил Адмирал Николай Евменов.

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и его филиалы подготовили обширную программу праздничных мероприятий к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая транслировалась на странице Музея в Интернете.

Праздничный день начался для специалистов ЦВММ в филиале «Дорога жизни», где они во главе с директором музея Русланом Нехаем возложили цветы к памятнику защитникам Ладоги, а затем приняли участие в богослужении у часовни, воздвигнутой здесь в память о всех защитниках Отечества.

Затем, 9 мая, в 11 часов на сайте музея началась трансляция праздничного концерта-переклички, посвященного 75-летию Победы. В первом отделении концерта, наряду с песнями военных лет прозвучали поздравления с праздником официальных лиц. Второе отделение концерта прошло в режиме прямой трансляции из атриума Музея и позволило находящимся дома зрителям почувствовать себя его участниками.

Посетители музейного сайта стали также гостями церемонии открытия временной выставки «Художники на войне», подготовленной специально к юбилею Победы. В ней приняли участие директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай и куратор выставки Мария Олейник, которая провела виртуальную экскурсию по новой экспозиции.

На выставке «Художники на войне. Живопись и графика 1941-1945 гг. из собрания Центрального военно-морского музея» экспонируются свыше 100 произведений графики, многие из которых никогда еще не были представлены широкой публике. Художники на войне — тема, которая не теряет своей актуальности и сегодня. В 1941-1945 годах художники наравне с остальными с оружием в руках встали на защиту родной страны. Они знали «окопную правду» не понаслышке. Графические листы, этюды, документальные источники дают возможность изучить работу художников-фронтовиков, еще раз убедиться, что их художественное наследие одновременно является и документом нелегкой эпохи, и проявлением творческого вдохновения.

Это не единственная выставка, представленная на сайте Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Здесь можно увидеть подготовленную к 75-летию Победы сотрудником филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» К. Г. Мюллером электронную выставку «Вооружение Военно-Морского Флота СССР. 1930-1960». Выставка состоит из двух частей: Корабельная артиллерия и Минно-торпедное вооружение. Она представляет собой информационные слайды, повествующие о становлении советской корабельной артиллерии и минно-торпедного вооружения.

«Они сражались за Родину», так называется выставка, развернутая в филиале ЦВММ «Подводная лодка Д-2 "Народоволец"». Ее экспозиция посвящена героическим действиям подводников Краснознаменного Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. В преддверии юбилея Победы здесь завершены масштабные ремонтно-реставрационные работы, в результате которых лодка предстала в первозданном виде, оценить который можно даже не нарушая режим самоизоляции.

В филиале ЦВММ «Музей Балтийского флота» (город Балтийск Калининградской области) 9-го мая распахнули свои двери для виртуальных посетителей сразу три выставки: «Мы свою победу выстрадали честно», «Сестры милосердия» и «Как ковалась Победа. Оружие пехоты».

Выставки созданы на основе собрания филиала ЦВММ «Музей Балтийского флота» и других коллекций Калининградского региона. Благодаря этим юбилейным выставкам значительно перестроены экспозиции филиала ЦВММ и отделения «Балтийская крепость». В церемонии открытия выставок принимало участие командование Балтийского флота

В праздничные дни посетители сайта ЦВММ стали также свидетелями передачи музею в дар бюста Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза И. С. Исакова.

Иван Степанович Исаков — выдающийся деятель советского флота, первый заместитель Наркома ВМФ СССР и начальник Главного морского штаба, сыгравший большую роль в организации действий флота в годы Великой Отечественной войны; удостоен самого высокого воинского звания в советском ВМФ. Автором бюста является известный скульптор Л. А. Бейбутян, эта работа передается музею в дар Благотворительным фондом Г. М. Погосяна, уделяющим большое внимание увековечиванию памяти об участниках Великой Отечественной войны.

На сайте музея, в разделе «Издания», можно также ознакомиться с информаций о выпущенном Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого альбоме военных фотографий Александра Бродского «География Победы» из собрания музея.

В альбоме представлено более 270 уникальных фотографий фронтового корреспондента А. И. Бродского, отца известного поэта Иосифа Бродского. Фотографии сделаны с негативов, хранящихся в фондах ЦВММ, где Александр Иванович работал заведующим фотолабораторией с 1944 по 1948 год.

География снимков широка — оборона Ленинграда, освобождение Крыма и Севастополя, борьба в Заполярье. На кадрах Бродского – неприукрашенная повседневность войны и лица ее участников, из труда и подвига которых соткано знамя нашей Победы. Большинство фотографий публикуется впервые.

Трогательным моментом для создателей альбома стало обнаружение неизвестного ранее негатива, изображающего супругу фотографа Марию Моисеевну с сыном на руках. В 2020 году лауреату Нобелевской премии в области литературы Иосифу Александровичу Бродскому исполнилось бы 80 лет.

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