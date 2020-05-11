11.05.2020 (17:45)
В Ленинградской области более трех тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО примут участие в профилактической акции «Внимание! Дети!»
В воинских частях и соединениях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, с более чем тремя тысячами военнослужащими объединения пройдут практические и теоретические занятия по правилам дорожного движения в рамках профилактической акции «Внимание! Дети!».
В течение недели сотрудники военной автомобильной инспекции проведут мероприятия по изучению правил дорожного движения и повышению уровня ответственности при управлении транспортными средствами, а также культуре вождения с военнослужащими из числа начальников контрольно-технических пунктов, механиков-водителей, старших машин и владельцами личного автомобильного транспорта
В ходе занятий военнослужащим будут продемонстрированы учебно-методические фильмы, записи с автомобильных регистраторов машин-участников дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, сотрудники ВАИ совместно с военнослужащими общевойскового объединения проведут занятия с родителями и учащимися средних общеобразовательных учреждений Ленинградской области по соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима при движении по дорогам общего пользования и в жилых зонах в онлайн формате.
В профилактической акции «Внимание! Дети!» задействовано более трех тысяч военнослужащих объединения и более 30 сотрудников военной автомобильной инспекции Западного военного округа.