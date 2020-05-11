11.05.2020 (18:01)

Из Военного Института дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ в Санкт-Петербурге выпустились около 200 офицеров

Из Военного института дополнительного профессионального образования Военного Учебно-Научного Центра ВМФ в Санкт-Петербурге выпустились около 200 офицеров. На торжественной церемонии выпуска офицеров от имени Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова поздравил начальник Главного штаба ВМФ Адмирал Александр Витко.

После выпуска офицеры отправятся для дальнейшего прохождения службы на Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флот и Каспийскую флотилию. С отличием институт закончили более 20 человек. В этом году, после длительного перерыва, успешно прошла обучение на базе института группа заместителей командиров по военно-политической работе.

Выпускники института продолжат службу в соединениях и на кораблях ВМФ России.

В день выпуска, который в этом году совпал с празднованием 75-летия Великой Победы, выпускники этого знаменитого образовательного учреждения, которое ранее носило название «Высшие специальные офицерские классы» (ВСОК) почтили память своих героев и возложили венки и цветы к памятнику «Павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны выпускникам и преподавателям ВСОК».

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