11.05.2020 (17:06)

Расчёты системы С-400 Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели подготовку к заступлению на боевое дежурство

В зенитном ракетном полку, оснащенном системой С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа началась заблаговременная подготовка дежурных смен боевых расчётов к заступлению на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов.

В ходе подготовки были проведены теоретические занятия по изучению руководящих документов по организации и несению боевого дежурства, отработаны нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и из походного в боевое, а также нормативы по заряжанию пусковых установок зенитными управляемыми ракетами.

Кроме того, по плану подготовки расчеты отразили учебные налёты авиации и наносимые массированные ракетно-авиационные удары условного противника. Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему целей, представляющих повышенную сложность для боевых расчетов: сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и целей, летящих на предельно малых высотах.

Подобные налёты используются в учебных центрах боевого применения зенитных ракетных войск «Ашулук», «Телемба» и «Капустин Яр» для тренировок зенитных ракетных расчётов с применением электронных и боевых пусков зенитных управляемых ракет.

Также в ходе подготовки будет выполнен комплекс пятинедельного технического обслуживания зенитной ракетной техники, её настройки и юстировки.

По итогам заблаговременной подготовки военнослужащим зенитного ракетного полка предстоит сдать зачёты на допуск к боевому дежурству.

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