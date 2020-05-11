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11.05.2020 (18:00)

В гарнизонах РВСН совершенствуются спортивные объекты

В гарнизонах РВСН совершенствуются спортивные городки и вводятся в строй новые спортивные объекты, которые используются как для сдачи зачетов по физической подготовке, так и для индивидуальных занятий спортом в часы самоподготовки.

В Военной академии РВСН имени Петра Великого для курсантов функционируют универсальный спортивный и физкультурно-оздоровительный комплексы с бассейном и ледовым катком для учебно-тренировочных занятий плаванию, водному полу, хоккею с шайбой, фигурному катанию, а также для проведения культурно-массовых мероприятий и спортивных праздников.

Совершенствуются спортивные городки в гарнизонах РВСН в Ивановской и Калужской областях.

Наряду с этим универсальные спортивные комплексы в соединених РВСН оснащаются новейшими спортивными тренажёрами. В распоряжении военнослужащих современные тренажерные залы, включающие в себя широкую линейку тренажерных систем.

Универсальные тренажеры позволяют выполнять комплексы  упражнений по различным методикам,  нацеленным  на гармоничное  развитие  различных групп мышц у всех категорий военнослужащих, что  позволило  повысить результаты на выносливость, силу и быстроту при сдаче контрольных зачетов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Спорт
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