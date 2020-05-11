Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.05.2020 (16:42)

Общевойсковая армия ЗВО продолжает применять профилактические меры по предотвращению заноса и распространения вирусных заболеваний

В воинских частях и соединениях общевойсковой армии Западного военного округа продолжают применяться профилактические меры по предотвращению заноса и распространения вирусных заболеваний.

Совместно с сотрудниками медицинской службы в воинских частях и соединениях проведены специальные занятия по отработке противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения вирусных заболеваний среди личного состава. Занятия проводились как с сотрудниками медицинских пунктов, так и с солдатами и офицерами общевойсковой армии ЗВО.

Повышена регулярность обработки территории воинских частей и соединений при помощи специального раствора ДТС-ГК штатными и нештатными подразделениями радиационной, химической и биологической защиты – теперь обработка контактных объектов проводится каждый час. При помощи специальных авторазливочных станций АРС-14КМ проводится дезинфекция фасадов, дорог и военной техники, расположенной на территории парка боевых машин.

Каждый военнослужащий может пройти контрольно-пропускной пункт только при температуре тела не выше 36.8, наличии медицинской маски или специальной марлевой повязки, а также средств личной дезинфекции.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Подразделениями РХБ защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию памятных мест после праздников
Более 1,3 тыс. занятий по легководолазной подготовке проведут с военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО в летнем периоде обучения
В Западном военном округе проведена внезапная проверка готовности систем обнаружения и тушения пожаров
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по противодействию терроризму

Метки:
Западный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false