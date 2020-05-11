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11.05.2020 (16:32)

В горах Карачаево-Черкесии пройдет конкурс на лучших военных альпинистов Юга России

В горах Карачаево-Черкесии пройдет отборочный этап конкурса среди горных подразделений Южного военного округа (ЮВО) «Эльбрусское кольцо».

В соревнованиях примут участие более 100 военнослужащих ЮВО, представляющих подразделения, привлекаемые к выполнению задач в высокогорной местности: соединение спецназа округа, соединение береговых войск Черноморского флота, а также горные подразделения 49 и 58 общевойсковой армий ЮВО.

Участникам предстоит преодолеть сложные по контрфорсу высокогорные участки, продемонстрировать умения ориентироваться на незнакомой местности, выживать в экстремальных условиях, наводить навесные переправы через горные реки, оказывать первую медицинскую помощь и эвакуировать «пострадавших» в горах, а также совершить марш-бросок на 5 км.

Помимо этого, военнослужащие на время совершат восхождение на вершину горы высотой более 3 тыс. м.

По итогам отборочных соревнований будет назван лучший альпинистский взвод ЮВО в составе 12 военнослужащих, который представит округ на всеармейском конкурсе «Эльбрусское кольцо».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Южный военный округ , Эльбрусское кольцо
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