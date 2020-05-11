Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.05.2020 (16:28)

Полигон Аданак в Дагестане оснастят новейшими мишенями к новому учебному периоду

В Южном военном округе (ЮВО) на полигоне Аданак в Дагестане ведутся комплексные ремонтно-восстановительные работы по подготовке объектов и учебно-материальной базы к летнему периоду обучения.

Проведена сплошная очистка территории от неразорвавшихся снарядов, морские пехотинцы модернизируют учебно-материальную базу, а также выполняют комплексный ремонт и восстановление электрического и технического оборудования.

В ходе проводимых работ особое внимание уделяется состоянию и технической оснащенности полигона, войсковых стрельбищ, учебных точек и классов, подготовке мишеней, окопов, командно-наблюдательных пунктов.

Полигонная команда подготовила 4 командных пункта, восстановлены фигурные мишени (порядка 150 шт.), усовершенствовано более 100 м ходов сообщения и свыше 10 учебных мест. К летнему периоду обучения будут оборудованы и установлены около 20 мишеней нового типа, которые применяются на конкурсе по тактической армейской стрельбе из стрелкового оружия.

Подготовка полигона к новому учебному периоду обучения продолжится до конца мая текущего года.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы Каспийской флотилии произвели салют из легендарных орудий ЗИС-3
Празднование Дня Великой Победы в Севастополе завершилось праздничным артиллерийским салютом
Сводные расчеты ЮВО провели праздничный салют в честь Дня Победы в Ставрополе
Артиллеристы ЮВО провели праздничный салют в честь Дня Победы во Владикавказе

Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false