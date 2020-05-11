11.05.2020 (16:28)

Полигон Аданак в Дагестане оснастят новейшими мишенями к новому учебному периоду

В Южном военном округе (ЮВО) на полигоне Аданак в Дагестане ведутся комплексные ремонтно-восстановительные работы по подготовке объектов и учебно-материальной базы к летнему периоду обучения.

Проведена сплошная очистка территории от неразорвавшихся снарядов, морские пехотинцы модернизируют учебно-материальную базу, а также выполняют комплексный ремонт и восстановление электрического и технического оборудования.

В ходе проводимых работ особое внимание уделяется состоянию и технической оснащенности полигона, войсковых стрельбищ, учебных точек и классов, подготовке мишеней, окопов, командно-наблюдательных пунктов.

Полигонная команда подготовила 4 командных пункта, восстановлены фигурные мишени (порядка 150 шт.), усовершенствовано более 100 м ходов сообщения и свыше 10 учебных мест. К летнему периоду обучения будут оборудованы и установлены около 20 мишеней нового типа, которые применяются на конкурсе по тактической армейской стрельбе из стрелкового оружия.

Подготовка полигона к новому учебному периоду обучения продолжится до конца мая текущего года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице