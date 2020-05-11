11.05.2020 (16:21)

Военнослужащие ВВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы в Бурятии

Военнослужащие соединения материально - технического обеспечения из состава Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, 9 мая поздравили ветерана ВОВ Ваничкина Николая Ивановича с праздником Великой Победы.

С поздравлениями и подарками военные прибыли к Николаю Ивановичу домой, с соблюдением всех необходимых мер медицинской защиты.

Ветерану были вручены памятные подарки от командования части, а также продуктовые наборы, антисептические средства и медикаменты.

Помимо этого, под окнами жилого дома Николая Ивановича, вокальный коллектив соединения на импровизированной сцене исполнил всем знакомые песни военных лет.

Военнослужащие соединений и воинских частей ВВО осуществляют поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла повсеместно и своевременно, помогая решать социально-бытовые проблемы и нужды.

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