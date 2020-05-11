11.05.2020 (16:21)
Военнослужащие ВВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы в Бурятии
Военнослужащие соединения материально - технического обеспечения из состава Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, 9 мая поздравили ветерана ВОВ Ваничкина Николая Ивановича с праздником Великой Победы.
С поздравлениями и подарками военные прибыли к Николаю Ивановичу домой, с соблюдением всех необходимых мер медицинской защиты.
Ветерану были вручены памятные подарки от командования части, а также продуктовые наборы, антисептические средства и медикаменты.
Помимо этого, под окнами жилого дома Николая Ивановича, вокальный коллектив соединения на импровизированной сцене исполнил всем знакомые песни военных лет.
Военнослужащие соединений и воинских частей ВВО осуществляют поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла повсеместно и своевременно, помогая решать социально-бытовые проблемы и нужды.