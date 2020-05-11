11.05.2020 (15:50)
Военный оркестр в Бурятии исполнил песни военных лет на улицах Улан-Удэ
Военнослужащие сводного военного оркестра соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, в рамках празднования дня Великой Победы исполнили известные композиции времен Великой Отечественной Войны для жителей Улан-Удэ.
Пройдя около 3 километров по улицам города, военные – музыканты сыграли для горожан, находящихся на самоизоляции, всеми любимые песни: «День Победы», «Катюша», «Три танкиста», «Прощание славянки».
По завершении музыкального марша военнослужащие сводного оркестра прибыли на Мемориал Победы, где продолжили выступление во время проведения торжественных мероприятий и авиационного парада.
В течение празднования Дня Победы музыканты духового оркестра выступили на открытых площадках, в разных районах Улан-Удэ.