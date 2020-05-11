11.05.2020 (16:10)

Военный ансамбль «Селенга» дал необычный концерт к 75-летию Победы, в спальном районе города Улан-Удэ находящиеся на самоизоляции

Сводный ансамбль «Селенга» общевойскового объединения Восточного военного округа, состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, дал концерт для жителей спального района города Улан-Удэ, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Военные артисты создали праздничную атмосферу, исполнив, известные военные и фронтовые песни разных времен, в частности, «Катюша», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Журавли», «Смуглянка», «Баллада о солдате», «День Победы».

На балконах многоквартирных жилых домов собрались неравнодушные зрители, некоторые вынесли плакаты своих дедов и прадедов участвующих в страшной войне. Горожане с интересом наблюдали и слушали фронтовые песни, некоторые подпевали и пританцовывали.

С очередной концертной программой, посвященной Дню Победы, военнослужащие-музыканты планируют исполнить в нескольких жилых районах города Улан-Удэ, в некоторых из них они исполнят фронтовые песни для ветеранов войны.

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