Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.05.2020 (15:57)

Подразделениями РХБ защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию памятных мест после праздников

Дезинфекцию мемориалов и памятников и мест Воинской Славы, находящихся на территории воинских частей и военных городков проводили военнослужащие подразделений РХБ защиты.

Каждое памятное место, подъездные пути и дороги были обработаны специальными дезинфицирующими растворами.

Для дезинфекции применялись авторазливочные станции АРС -14 КМ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Хабаровском крае завершилась онлайн-акция «Георгиевская ленточка»
Один из уникальных музеев Восточного военного округа открыл двери для виртуальной экскурсий интернет-пользователей
В Амурской области на территории соединения МТО ВВО открытие возведенного православного храма имени Иоанна Воина
В Самаре к 9 мая военные провели дезинфекцию набережной реки Волги

Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false