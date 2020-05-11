11.05.2020 (15:57)
Подразделениями РХБ защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию памятных мест после праздников
Дезинфекцию мемориалов и памятников и мест Воинской Славы, находящихся на территории воинских частей и военных городков проводили военнослужащие подразделений РХБ защиты.
Каждое памятное место, подъездные пути и дороги были обработаны специальными дезинфицирующими растворами.
Для дезинфекции применялись авторазливочные станции АРС -14 КМ.
Новости по теме:
Один из уникальных музеев Восточного военного округа открыл двери для виртуальной экскурсий интернет-пользователей
В Амурской области на территории соединения МТО ВВО открытие возведенного православного храма имени Иоанна Воина
Метки: