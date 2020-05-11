11.05.2020 (15:57)

Подразделениями РХБ защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию памятных мест после праздников

Дезинфекцию мемориалов и памятников и мест Воинской Славы, находящихся на территории воинских частей и военных городков проводили военнослужащие подразделений РХБ защиты.

Каждое памятное место, подъездные пути и дороги были обработаны специальными дезинфицирующими растворами.

Для дезинфекции применялись авторазливочные станции АРС -14 КМ.

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