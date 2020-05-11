11.05.2020 (15:54)
В Хабаровском крае завершилась онлайн-акция «Георгиевская ленточка»
Традиционная акция «Георгиевская ленточка» завершилась в Хабаровском крае. В этом году акция была проведена с изменениями и проводилась в онлайн-формате. Ветеранам и пожилым людям, находящимся на самоизоляции Георгиевские ленточки были доставлены волонтерами на дом.
Согласно регламента онлайн-акции её участники выложили свои фотографии с Георгиевской ленточкой в социальных сетях с применением хештэгов.
В Хабаровском крае традиционно принимают участие в онлайн-акции, в их числе представители Хабаровского Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия, кадеты и воспитанники войсковых частей, дети военнослужащих.
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Метки:
Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества