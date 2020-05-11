11.05.2020 (15:49)

Один из уникальных музеев Восточного военного округа открыл двери для виртуальной экскурсий интернет-пользователей

Музей окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированный г.Хабаровск, стал доступен для виртуального посещения широкой аудитории интернет-пользователей. Данная возможность посетителям сайта предоставлена ввиду ограниченного доступа к посещению музея, а также в связи с действием в регионе карантинных мер самоизоляции.

Теперь все желающие могут пройтись по его залам и ознакомиться в формате 3D с уникальными музейными экспозициями, рассказывающими о истории развития прославленного соединения. Ссылка доступна на официальной странице музея.

Музей боевой славы Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединения является одним из центров военно-патриотического воспитания военнослужащих Хабаровского гарнизона и молодежи города.

Музей состоит из трех основных залов. Первый охватывает период с 1918 по 1939 год – от создания дивизии и событий Гражданской войны до боевых действий на КВЖД и озере Хасан. Второй – посвящен Великой Отечественной войне, участию дивизии в разгроме Квантунской армии Японии и Советскому периоду деятельности соединения. Третий экспозиционный зал включает образцы современного вооружения, стенды с фотографиями боевой учебы, жизни и быта личного состава.

Одними из интереснейших экспонатов музея является тачанка с пулемётом системы «Максим», стрелковое оружие периода Гражданской войны, боевые знамёна соединения, личные вещи военнослужащих, а также гаубица М-30 из которой советские артиллеристы при штурме Берлина вели огонь по Рейхстагу в 1945г. Перед входом в музей открыты аллея героев-однополчан.

Музей ежегодно посещает более 3-х тысяч человек. Большая часть посетителей - это сами военнослужащие соединения, их семьи и юнармейцы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице