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11.05.2020 (15:41)

В Амурской области на территории соединения МТО ВВО открытие возведенного православного храма имени Иоанна Воина

На территории соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа, дислоцированного в г.Белогорск Амурской области, состоялось торжественной открытие возведенного храма имени святого мученика  Иоанна Воина. Храм возведен по инициативе военнослужащих соединения менее чем за 1,5 года к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравить военнослужащих со знаменательным событием прибыл заместитель командующего войсками округа по МТО генерал-майор Александр Раскатов.

В ходе церемонии состоялась закладка в основание храма ковчега с частицами мощей святого мученика Иоанна Воина. В церкви состоялся молебен во славу российского воинства.

Высота здания воинского храма составляет около 20 метров и имеет площадь в 90 квадратных метров, что позволяет вместить около 30 военнослужащих. Возведение здания производилось силами прихожан при содействии командования части, протоиерея отца Олега и епископа Амурской епархии Лукиана.

С возведением храма, воины Белогорского гарнизона получили место религиозной поддержки и покровительства. Храм будет открыт для посещения военнослужащих, членов их семей, а по православным праздникам для всех прихожан по предварительному согласованию.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МТО , Восточный военный округ , Религия
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