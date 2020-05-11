11.05.2020 (15:23)

Более 1,3 тыс. занятий по легководолазной подготовке проведут с военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО в летнем периоде обучения

Более 1300 занятий по легководолазной подготовке с применением изолирующих противогазов и практическим покиданием затопленной боевой техники проведут танкисты гвардейской танковой армии Западного военного округа в летнем периоде обучения.

Занятия пройдут на тренажерах, позволяющие военнослужащим преодолевать боязнь воды и замкнутого ограниченного пространства, правильно передвигаться под водой, действовать в случае кислородного голодания на глубине до 5 метров с применением изолирующих противогазов ИП-5.

Именно так военнослужащие учатся покидать машину в том случае, если она потеряла под водой подвижность. Каждый член экипажа имеет изолирующий противогаз, который начинает вырабатывать кислород при активации специального химического регенеративного патрона. Сначала он начинает поступать в специальный мешок и оттуда — в шлем-маску танкиста.

Разница давления не позволяет открыть люки изнутри. Чтобы его выровнять, машину необходимо затопить. Кроме того, на таких тренажерах танкистов учат готовить танк к эвакуации, крепить буксировочные тросы.

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