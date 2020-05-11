Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.05.2020 (13:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие с подразделением противодействия терроризму.

По замыслу занятия диверсионно-террористическая группа совершила нападение на парк боевых машин с целью завладения военной техники и использования её в террористических целях.

По сигналу тревоги подразделения противодействия терроризму выдвинулось в указанный район и отработали действия по блокированию возможных путей отхода условного противника. Условные террористы были уничтожены  огнем из стрелкового оружия и вооружения БТР-70 и БРДМ-2.

В ходе огневого контакта образовались условные очаги возгорания и создалась угроза воспламенения горюче-смазочных материалов. Военнослужащие из числа подразделения ликвидации последствий эвакуировали технику и людей и оцепили опасный район, после чего воспользовавшись первичными средствами пожаротушения потушили возникший пожар.

В целях максимального приближения к реальной боевой обстановке было израсходовано около 2000 холостых боеприпасов и имитационных средств. Занятие по противодействию терроризму носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков дал напутствия выпускникам Военной академии МТО в Санкт-Петербурге
Замглавы Минобороны России генерал-полковник Андрей Картаполов вручил лейтенантские погоны выпускникам Военного университета
Главком ВМФ России принял участие в церемонии выпуска офицеров Военно-морской академии в Санкт-Петербурге
Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова вручила дипломы выпускникам ВКА имени А.Ф. Можайского

Метки:
Западный военный округ , Учения , Антитеррор
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false