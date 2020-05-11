11.05.2020 (15:00)

В Западном военном округе проведена внезапная проверка готовности систем обнаружения и тушения пожаров

В специальных противопожарных группах Западного военного округа (ЗВО), созданных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнем, проведена внезапная проверка готовности к применению систем обнаружения и тушения пожаров, источников противопожарного водоснабжения, исправности первичных средств пожаротушения.

В частности, проверена готовность пожарных водоемов, систем подачи воды и комплектность пожарных щитов. Особое внимание уделено постоянной готовности техники, входящей в состав каждой группы. Это автомашины повышенной проходимости, инженерные машины разграждения, тяжелые бульдозеры и автоцистерны.

Также проверены вертолеты армейской авиации, которые оборудованы водосливными устройствами типа ВСУ-5А, расчеты беспилотной авиации, комплектация переносных средств связи, средств индивидуальной и медицинской защиты, в том числе изолирующие дыхательные аппараты, которыми оснащены все пожарные команды.

Всего группировка насчитывает более 2 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц специальной техники. Команды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку, которая позволяет им эффективно действовать при локализации всех типов лесных пожаров, в том числе верховых и подземных.

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