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11.05.2020 (15:06)

В подмосковном Краснознаменске в День Победы военнослужащие 15-ой армии ВКС ОсН чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

9 мая в День Великой Победы командующий 15-ой армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский принял участие в акции «Не зарастет народная тропа», в ходе которой состоялась торжественной церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню у мемориала «Георгиевская Лента»  в подмосковном Краснознаменске.

В памятных мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,  также приняли участие представители командования объединения ВКС особого назначения, Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, ветераны и жители города. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к Вечному огню.

Командованием  15-ой армии ВКС во взаимодействии с городской администрацией было организованно адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с вручением благодарственных писем и исполнением музыкальных композиций военных лет оркестром Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова  во дворах домов, в которых проживают ветераны.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в Краснознаменске в формате движения колонны военной автомобильной техники, стилизованной соответствующей символикой и оформленной портретами участников Великой Отечественной войны. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране все торжественные мероприятия проводилась с минимальным задействованием личного состава и строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Завершился День Победы в Краснознаменске проведением акций «Свеча Памяти» и «Свет Памяти».

Всего в ЗАТО Краснознаменск проживает более 100 ветеранов, среди которых участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей. Среди ветеранов - 11 ветеранов, воевавших на полях сражений с самого начала войны, прошедших боевой путь от Москвы до Берлина.

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Метки:
Праздники , Великая Отечественная война (ВОВ) , ВКС
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