11.05.2020 (14:20)

Десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения почтили память героев воздушного десанта, погибших на «Малой земле»

Накануне, в память о героях воздушного десанта, погибших при высадке на «Малую землю» в феврале 1943 года.

В дни празднования 75-летия Великой Победы, военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения и ветераны Воздушно-десантных войск провели ритуал отдания почестей павшим воинам 31-го авиадесантного полка.

На месте последнего боя десантников у подножья горы Колдун вблизи села Федотовка под Новороссийском прошел траурный митинг.

К мемориалу «Памяти десантников всех поколений» были возложены венки и цветы. Отдавая воинские почести героям, рота почетного караула произвела оружейный салют. Перед всеми присутствующими выступил председатель Новороссийской городской общественной организации ветеранов Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения «Семерка», кавалер орденов «Красного знамени», «Красной звезды», «Мужества» и «За военные заслуги», ветеран вооруженных конфликтов гвардии полковник запаса Евгений Ханин. Также в данном мероприятии принял участи командир соединения гвардии полковник Андрей Суховецкий.

На мемориале высечены 57 фамилий павших бойцов, до конца выполнивших свой воинский долг по защите Отечества.

Справочно:

В ночь с 3 на 4 февраля 1943 г. между станицами Глебовка и Васильевка, незадолго до высадки морского десанта на плацдарм, впоследствии названный «Малой землей», наряду с морскими десантами в Южную Озерейку и Станичку был выброшен вспомогательный воздушный десант. Отряд имел общие задачи: нарушение управления войсками противника, охранявшими побережье, уничтожение штабов и узлов связи, воспрещение подхода резервов, вывод из строя береговых батарей. В ходе боевых действий десантники уничтожили более 200 вражеских солдат, одну артиллерийскую и пять пулеметных точек. Силы в бою были неравными, но гвардейцы поставленную задачу десантники выполнили. Выжить удалось только двоим, впоследствии умершим от ран в военном госпитале г. Геленджика.

Все десантники были похоронены в братской могиле на месте боя.

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