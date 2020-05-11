11.05.2020 (12:34)

оссийским военнослужащим в Таджикистане показали военно-патриотический фильм «Т-34»

Российским военнослужащим 201 военной базы в Таджикистане показали фильм режиссера Алексея Сидорова «Т-34» о подвиге советских танкистов в годы Великой Отечественной войны.

По итогам просмотра присутствующие высоко оценили картину и отметили, что фильм «Т-34» выделяется в лучшую сторону среди последних российских кинолент. Здесь полностью самодостаточная история о подвиге сильных духом людей, которая заставляет зрителя смотреть и сопереживать героям.

Фильм был показан военнослужащим в летнем клубе с соблюдением мер осторожности по профилактики заболеваний. Расстояние между зрителями составляло не менее 2,5 метров.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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