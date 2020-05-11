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11.05.2020 (12:28)

Военнослужащие 41 ОА совместно с сотрудниками музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона организовали выставку в честь 75-летия Победы

Военнослужащие 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) совместно с сотрудниками музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона организовали выставку на тему «Боевой путь сибирских дивизий, сформированных на территории Новосибирской области и Западной Сибири» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На экспозициях выставки представлены плакаты с фотографиями, посвященными Сибирским дивизиям во времена ВОВ и о несоизмеримом вкладе героев-сибиряков для Победы над нацистской Германией.

18 плакатов с фотографиями, посвящёнными сибирякам, расположены на трёх этажах штаба 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Центральный военный округ
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