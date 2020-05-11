11.05.2020 (12:24)

Первое онлайн-посвящение в ряды «Юнармии» прошло в Красноярском крае

10 учащихся Березовского района Красноярского края прошли онлайн-посвящение в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» в период самоизоляции.

Кураторы юнармейских отрядов дистанционно приняли присягу у юных патриотов и посвятили их в юнаремйские отряды «Дозор» и «Ермолаевские амазонки».

«Ребята сами изъявили желание вступить в движение, для них это большая честь — стать юнармейцами в юбилей Великой Победы»,-отметил начальник штаба отделения «Юнармии» Березовского района Виктор Корнеев.

Это первое онлайн-посвящение на территории Красноярского края, которое было проведено в режиме самоизоляции, когда отменены все массовые мероприятия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице