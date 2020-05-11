11.05.2020 (12:20)

В Самаре к 9 мая военные провели дезинфекцию набережной реки Волги

В Самаре к 9 мая мобильные расчеты оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию набережной реки Волги. Соответствующее решение об оказании помощи принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению властей региона.

Специалисты, вооруженные авторазливочными станциями АРС-14КМ, провели специальную обработку территории 1, 2, 3 и 4-й очереди набережной реки Волги, площади Куйбышева, парков: 50-летия Октября, Юрия Гагарина, Щорса, Победы и Дружбы. Для обработки мест отдыха, детских и спортивных площадок были использованы комплекты дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1 и дымовая машина ТДА-2К.

Всего военнослужащие обработали территорию площадью более 50 тыс. кв. м, использовав около 40 тонн дезинфицирующего раствора ДТС-ГК.

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