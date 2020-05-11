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11.05.2020 (12:13)

Российские военные в Киргизии передали продукты районному детскому дому

Военнослужащие объединенной российской военной базы, дислоцированной Киргизской Республике, передали продуктовые наборы, включающие крупы, консервы и мучные изделия одному из районных детских социальных учреждений города Кант. Передача прошла в ответ на обращение руководства семейного детского дома к командованию россий ской военной базы.

Помощь многодетным семьям, а также семьям, оказавшимся в трудном финансовом положении, стала доброй традицией для военнослужащих авиационной базы.

Объединенная российская авиационная база "Кант", дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Военная база , Киргизия
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