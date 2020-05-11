11.05.2020 (12:08)

Пункты отбора ЦВО продолжают работу с будущими контрактниками дистанционно

Военнослужащие пунктов отбора на военную службу по контракту продолжают плановую работу с гражданами, изъявивишими желание поступить на службу по контракту. В условиях сложившейся эпидемической обстановки инструкторы и офицеры по тестированию проводят уточнение анкетных данных при помощи электронной почты и телефонов.

“Дистанционно проводимая работа позволяет провести уточнение документов, деталей трудовой, служебной и учебной биографии без вызова будущего контрактника на пункт отбора",- рассказал начальник екатеринбургского пункта отбора капитан Виктор Валенцов. Уточненные и сформированные дела отобранных кандидатов будут приобщаться к результатам медицинской комиссии и психологического отбора.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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