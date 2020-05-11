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11.05.2020 (11:43)

Для военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота в праздничные дни разнообразили меню

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для военнослужащих танкового полка армейского корпуса Балтийского флота были организованы праздничные обеды.

Так кроме обычных блюд, военные повара испекли для военнослужащих праздничные пироги и сладкие булочки. Во время приема пищи для солдат было организованно выступление артистов творческих коллективов армейского корпуса и г. Гусева.

Около 500 военнослужащих высоко оценили мастерство поваров в современной столовой, которая недавно введена в эксплуатацию.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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