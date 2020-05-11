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11.05.2020 (10:29)

В Севастопольской бухте расформировали парадную линию кораблей Черноморского флота после проведения Дня Победы

Корабли Черноморского флота (ЧФ) вернулись с парадной линии в пункты базирования после участия в праздновании Дня Победы в акватории Севастопольской бухты.

Все корабли были сняты с парадных бочек в обеспечении рейдовых буксиров отряда судов обеспечения ЧФ.

После пополнения материальных запасов экипажи кораблей продолжат выполнение задач по предназначению.

В парадной линии на День Победы были задействованы подводная лодка «Ростов-на-Дону», ракетный катер «Р-60», малый ракетный корабль «Вышний Волочок», большие десантные корабли «Азов» и «Орск», сторожевой корабль «Ладный», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также корабль Пограничной службы ФСБ России «Аметист».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Военные парады
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