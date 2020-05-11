11.05.2020 (09:47)
В Воздушно-десантных войсках продолжается совершенствование системы управления
В настоящее время в Воздушно-десантных войсках завершено оснащение пунктов управления соединений и воинских частей стационарными программно-техническими комплексами, а также проводится оснащение комплектами видеоконференцсвязи.
Кроме того, продолжается процесс автоматизации полевых пунктов управления. При этом комплектами современных комплексов связи и АСУ оснащены все пункты управлений соединений, воинских частей и подразделений.
В рамках Концепции развития автоматизированной системы управления Вооруженных Сил продолжается совершенствование АСУ ВДВ.
Ведутся опытно-конструкторские разработки по совершенствованию базового комплекса средств связи и автоматизированного управления, а также по созданию комплекса средств автоматизации для Воздушно-десантных войск на бронированной базе.
В ближайшее время в ходе мероприятий боевой подготовки, командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений различного уровня, планируется апробация основных элементов системы управления.