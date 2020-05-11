11.05.2020 (06:00)

Военнослужащие подразделения ПДСС Тихоокеанского флота провели плановый осмотр районов базирования сил флота на Камчатке

В ходе отработки плановых задач по противодиверсионной обороне подразделения отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Тихоокеанского флота провели на Камчатке осмотр районов базирования сил флота.

Боевые пловцы провели обследование бухт Авачинской губы на предмет возможных закладок и схронов, а также осуществили плановый осмотр подводных частей и винторулевых групп кораблей на предмет обнаружения взрывчатых устройств и повреждений.

Специалисты ПДСС при помощи технических средств и визуально осуществляют контроль водной поверхности и подводой среды, охрану береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования надводных кораблей и подводных лодок. Для выполнения задач привлекаются противодиверсионные катера типа «Грачонок» и быстроходные лодки.

Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС проводится на постоянной основе, независимо от времени года и погодных условий.

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