11.05.2020 (02:00)

В старейшем учебном заведении России – Военно-Морском Институте (Морском Корпусе Петра Великого) состоялся выпуск офицеров

В старейшем учебном заведении России – Военно-Морском Институте (Морском корпусе Петра Великого) в Санкт-Петербурге состоялся выпуск офицеров. Свыше 200 вчерашних курсантов получили дипломы, кортики и первые офицерские погоны.

От имени Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова выпускников поздравил Заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмирал Владимир Касатонов. Он передал выпускникам напутственные слова Главнокомандующего ВМФ «служить доблестно, глубоко чтить флотские традиции, быть преданным Флоту и морю, заботиться о подчиненных».

Слова поздравления прозвучали и от начальника Военно-Морского Института контр-адмирала Александра Щербицкого.

Церемония выпуска состоялась в прославленном Зале Революции Военно-Морского Института. История этого военно-морского учебного заведения длится уже более трех веков и берет свое начало с создания Петром Первым в 1701 Школы математических и навигацких наук которая первоначально располагалась в Москве, в Сухаревой башне.

1 октября 1715 года указом Петра I вместо Навигацкой школы учреждена Морская Академия в Санкт-Петербурге. В 1752 году Морская академия преобразована в Морской кадетский корпус. В 1918 году в здании бывшего Морского корпуса были открыты курсы командного состава, реорганизованные в 1919 году в Училище командного состава. Длительное время Училище было единственным в нашей стране, став родоначальником всех других военно-морских учебных заведений. С 1926 по 1998 годы училище носило имя М. В. Фрунзе — видного полководца и военного деятеля. 1 ноября 1998 года во исполнение постановления Правительства Российской Федерации на базе Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе и Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола был создан Санкт-Петербургский военно-морской институт, получивший в 2001 году почётное наименование

«Морской корпус Петра Великого».

В ходе церемонии выпускники возложили венки и цветы к обелиску героям-фрунзенцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны. Двенадцатиметровый металлический обелиск, увенчанный шаром и звездой, опоясан латунной широкой лентой с рельефом и надписями. В средней части ленты рядом с изображением фигур офицера и курсанта латунная надпись: «Фрунзенцам, геройски павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». Слева: «На море и на суше вы насмерть стояли, героями были, бессмертными стали». Справа: «Гордиться можем перед миром, что мы для Родины своей таких учили командиров, таких растили сыновей». Ниже ленты, на лицевой грани обелиска укреплены две латунные пластины с датами «1918—1921» и «1941—1945».

В этом году торжественная церемония выпуска состоялась в День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее, старт мероприятиям по выпуску офицеров из военно-морских учебных заведений дал Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, который принял участие в торжественной церемонии выпуска 200 офицеров из Военно-Морской Академии им. Н.Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. В этот день из военно-морских учебных заведений выпустилось свыше 1000 офицеров, которые продолжат свою службу на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии.

Церемония выпуска 200 офицеров Военно-Морской Академии состоялась в актовом зале этого престижного военно-морского учебного заведения.

Перед началом церемонии состоялся торжественный внос Государственного флага РФ, Военно-Морского Андреевского Флага, Знамени Академии и копии Знамени Победы.

Церемония выпуска началась с трансляции видеоприветствия Президента Российской Федерации - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путина выпускникам военно-учебных заведений Минобороны России.

Далее, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Адмирал Николай Евменов зачитал офицерам поздравление и Приказ Министра обороны Российской Федерации, Героя России генерала армии С.К. Шойгу выпускникам высших военно-учебных заведений Минобороны России.

В соответствии с планом церемонии Главнокомандующий ВМФ вручил погоны офицерам, получившим очередное воинской звание «капитан 1 ранга», дипломы, медали выпускникам, окончившим обучение с золотой медалью. Дипломы, окончившим Военно-Морскую Академию вручали, также, начальники структурных подразделений Академии и представители Главного командования ВМФ.

Поздравляя выпускников, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов, отметил, что им «предстоит служить на Флоте, который активно оснащается новыми боевыми кораблями, подводными лодками, системами вооружений, не имеющими аналогов в мире.

Главком особо подчеркнул, что «Военно-Морской Флот России был, есть и будет Океанским флотом, способным выполнять задачи любой сложности во всех широтах Мирового океана, действуя межвидовом и общефлотском уровне».

«ВМФ России имеет и применяет в подготовке офицеров уникальный боевой опыт, полученный в ходе боевых действий против террористов на территории Сирийской Арабской Республики», - сказал Адмирал Николай Евменов.

«ВМФ России возобновил практику кругосветных походов отрядов боевых кораблей, активно осваивает Арктическую зону, приумножая традиции и опыт предыдущих поколений. Наш флот развивается и оснащается в соответствии с утвержденными программами. Развернуто серийное строительство кораблей морской и океанской зоны, атомных и неатомных подводных лодок, обладающих совершенными характеристиками» - отметил Главком ВМФ выступая перед выпускниками Военно-Морской Академии.

«Особо хочу отметить, что ваш выпуск из прославленной Военно-Морской Академии проходит в дни, когда мы празднуем 75-летие Великой Победы. Помните, что на вас лежит ответственность бережно хранить память о тех, кто защищал мир от фашизма и победил в Великой Отечественной войне.», - подчеркнул Адмирал Николай Евменов.

В ходе церемонии выпускник командно-штабного факультета Военно-Морской Академии, Герой Российской Федерации капитан 1 ранга Сергей Новохацкий зачитал поздравление ветеранам Великой Отечественной войны с 75-летием Великой Победы от выпускников ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и заверил ветеранов в том, что выпускники будут честно выполнять воинский долг и служить России.

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