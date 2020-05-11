11.05.2020 (01:01)

Военные инженеры в Нижегородской области поздравили ветеранов ВОВ

Военнослужащие 210-го межвидового регионального учебного центра подготовки младших специалистов инженерных войск, дислоцированного в г.Кстово, Нижегородской области провели комплекс мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Гирлянды и венки были возложены к мемориалу воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие поздравили ветеранов, находящихся на дому.

Так же военные инженеры записали концерт на котором исполнили песни военных лет для ветеранов Великой Отечественной войны. Это выступление было показано местным телеканалом. Среди вокалистов был начальник центра полковник Игорь Павелко.

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