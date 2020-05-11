11.05.2020 (01:00)

В Саратовском соединении дальней авиации торжественно открыли и возложили цветы к мемориальному комплексу погибшим летчикам в годы Великой Отечественной войны

В Саратовской области военнослужащие дальней авиации провели церемонию открытия и возложения цветов и венков к созданному мемориальному комплексу погибшим летчикам в период Великой Отечественной войны.

Военнослужащие почтили память погибших в те годы.

Мероприятие началось с торжественного построения личного состава соединения. После чего военнослужащие прошли торжественным маршем под звуки военного оркестра исполнившего композиции фронтовых лет.

В своём выступлении командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела подчеркнул: «Наш долг - помнить, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память о войнах освободителях. И не случайно мемориальный комплекс лётчикам погибшим в годы Великой Отечественной войны находится на Энгельсской земле, в сквере лётного городка. Ведь именно на нашей земле в годы войны Героем Советского Союза Мариной Михайловной Расковой формировались первые женские полки, в том числе «Ночные ведьмы», так же более 250-ти Героев Советского Союза являются воспитанниками Энгельсской лётной школы».

Мемориал состоит из стелы и полукруглой экспозиции из 6 мемориальных плит высотой от 3 до 5 метров.

Церемония завершилась минутой молчания в знак памяти и скорби о погибших.



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