11.05.2020 (08:00)

На форуме «АРМИЯ-2020» рассмотрят передовые информационные технологии в области гидрометеорологического обеспечения

Круглый стол «Перспективные методы обработки и представления (визуализации) гидрометеорологической и геофизической информации» состоится в рамках мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Участники дискуссии рассмотрят передовые информационные технологии в гидрометеорологическом обеспечении и определят эффективность и возможность внедрения перспективных методик в существующие и разрабатываемые системы и комплексы гидрометеорологического назначения.

Ожидается, что в ходе обсуждения будут выработаны приоритетные направления развития технологий обработки и визуализации гидрометеорологической и геофизической информации в интересах Вооруженных Сил России.

Организатором мероприятия выступает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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