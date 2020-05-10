10.05.2020 (23:15)

В Таджикистане командир военной базы РФ поздравил военнослужащих, находящихся на излечении с Днем победы

В Таджикистане командир 201 военной базы РФ полковник Сергей Горячев поздравил военнослужащих, находящихся на излечении в медицинских учреждениях с Днем победы.

Поздравить с праздником личный состав прибыл творческий коллектив группы Южный форпост. Артисты исполнили для военнослужащих патриотические песни и представили театрализованное представление о истории Красной Армии. В завершении мероприятия военнослужащим подарили рисунки и подделки, которые сделали российские юнармейцы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



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