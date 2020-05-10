10.05.2020 (21:00)

Армейская авиация ЦВО задействована при тушении пожара в Удмуртии

Два многоцелевых вертолёта Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) задействованы в тушении пожара на территории Удмуртии. Вертолёты, оснащенные водосливными устройствами ВСУ-5, проводят доразведку и осуществляют проливку местности. Всего сброшено около 70 тонн воды.

Также, в противопожарных мероприятиях задействованы военнослужащие инженерно-саперного полка, дислоцированного в республике. Сводный отряд из 20 человек проводит расширение противопожарных минерализованных полос с помощью бульдозеров.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице