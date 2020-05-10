10.05.2020 (20:30)

В Ростове-на-Дону прошел праздничный салют в честь Дня Победы

Салют из артиллерийских орудий совершили военнослужащие ЮВО в Ростове-на-Дону 9 мая. В 22:00 по московскому времени 30 залпов из шести артиллерийских орудий выполнили военнослужащие 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, в ходе проведения праздничных мероприятий в День Победы.

В праздничном салюте были задействованы 152-мм гаубицы Мста-Б (2А65), обеспечивающие звуковой эффект, и две современные фейерверочные установки 2А-85 «Созвездие» на базе автомобиля КамАЗ. В ходе салюта было сделано 30 залпов с интервалами в 30 секунд и израсходовано 180 холостых зарядов, а также около 500 фейерверков различных типов.

На высоте 250-300 метров жители могли видеть девять видов праздничного салюта, в том числе: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций. В проведении салюта участвовали около 50 артиллеристов ЮВО.



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