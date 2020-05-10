10.05.2020 (20:00)

Выпуск офицеров состоялся в Серпуховском филиале военной академии РВСН

В Серпуховском филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого состоялся выпуск офицеров.

В торжественных мероприятиях принял участие заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Сергей Сивер.

Дипломы и нагрудные знаки об окончании военного учебного заведения получили более 700 лейтенантов.

В этом году более 20 выпускников получили золотую медаль, ещё 90 – диплом с отличием.

«Впереди у Вас трудная, но интересная служба, которая потребует высочайшей организованности и полной самоотдачи. В войсках вас ожидают современные образцы ракетного вооружения, овладение которыми сделает из вас настоящих профессионалов-ракетчиков», - подчеркнул генерал-лейтенант Сивер.

Особую трогательность мероприятию придало проведение торжественного воинского ритуала прощания выпускников с Боевым знаменем филиала академии. В завершение церемонии молодые офицеры и прапорщики отдали дань уважения родному учебному заведению, пройдя торжественным маршем по строевому плацу.

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