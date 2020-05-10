10.05.2020 (19:15)

Военнослужащие Северного флота спели песню «День Победы»

В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне военнослужащие Северного флота приняли участие в патриотической акции, которая заключалась в исполнении песни Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

Эту песню спели хором экипажи атомных подводных лодок «Смоленск» и «Воронеж», морские пехотинцы и мотострелки, военнослужащие армии ВВС и ПВО, матросы большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», бойцы ремонтно-восстановительного батальона и артисты ансамбля песни и пляски Северного флота.

«День Победы» вместе с североморцами поют Народный артист России Лев Лещенко, военнослужащие 201 военной базы в Таджикистане, экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» космонавты на МКС, строители Крымского моста, моряки Тихоокеанского и Черноморского флотов, военнослужащие Западного военного округа, военные полицейские на авиабазе Хмеймим, врачи и рабочие «Россетей», работники платформы «Приразломная» в Арктике, сотрудники Московского метрополитена и ГУВД, Курской атомной электростанции, Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России.

Песней «День Победы» артисты ансамбля песни и пляски Северного флота завершали все свои импровизированные концерты в мурманских и североморских дворах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

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