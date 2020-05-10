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10.05.2020 (19:00)

Артисты ансамбля песни и пляски Восточного военного округа дали концерт перед домом ветеранов в Хабаровске

Артисты ансамбля песни и пляски Восточного Военного округа провели концерт перед домом ветеранов Великой Отечественной войны в Хабаровске. Развернув сцену перед домом ветеранов, военнослужащие исполнили песни военных лет. Концертную программу ветераны смотрели из окон и с балконов.

Также военные артисты выразили слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны за стойкость и мужество, проявленные в военные годы, пожелали им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Ветераны
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