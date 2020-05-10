10.05.2020 (18:45)

Военнослужащие Амурского объединения ВВО провели в гарнизонах общественные акции приуроченные к Дню Победы

В гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, проведены ряд общественных акций, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Командиры соединений и частей поздравили ветеранов с Днём Победы, вручили юбилейные медали с символикой Амурского объединения ВВО и подарили ценные подарки. Оркестры и воинские коллективы художественной самодеятельности исполнили во дворах проживания ветеранов песни о войне. Все мероприятия проведены при строгом соблюдении санитарных мер карантина.

По городам Белогорск, Свободный, Биробиджан и Хабаровск, а также других населенных пунктов дислокации крупных воинских частей были проведены автопробеги техники, стилизованной под машины военных лет и копиями знамени штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был водружён 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

В Белогорске мероприятия прошли под руководством командующего объединением генерал-лейтенант Сергея Чеботарёва. Командующий возложил цветы у памятника-часовни и поздравил военнослужащих нескольких воинских частей с праздником Великой Победы. Кроме того, Сергей Валерьевич поздравил ветерана Кононенко Петра Александровича. Командующий вручил ветерану юбилейную медаль 75-летия Победы и от объединения поблагодарил участника войны за мир на земле.

Всего для участия в акции было привлечено около 500 человек личного состава и более 80 единиц военной техники.



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