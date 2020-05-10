10.05.2020 (18:30)

В Хабаровске к юбилею Великой Победы открыт музей тыла Восточного военного округа

В штабе Восточного военного округа торжественно открыт музей тыла Восточного (Дальневосточного) военного округа. Музей посвящен истории развития всестороннего тылового обеспечения воинских частей на Дальнем Востоке.

В торжественной обстановке открыли музей, перерезав красную ленту, командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко и заместитель командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Александр Раскатов.

В церемонии также приняли участие начальник штаба Восточного военного округа генерал-лейтенант Евгений Никифоров и офицеры штаба материально-технического обеспечения округа.

Музей в большей мере наполнен экспозицией предметов солдат и офицеров, воевавших на фронтах Великой Отечественной войне и войне против Квантунской японской армии на Дальнем Востоке. Многие личные вещи передали музею сами ветераны. В музеи представлена форма красноармейцев, предметы быта и экипировки, образцы стрелкового оружия и другие предметы обихода.

В музейных выставочных экспозициях и на информационных стендах запечатлены исторически значимые моменты и достижения сил и средств материально-технического обеспечения Восточного военного округа с момента его формирования.

После осмотра экспозиции музея генерал-лейтенант Геннадий Жидко сделал запись в книгу почетных посетителей, отметив уникальность многих экспонатов и пожелав музею дальнейшего развития.

В открытый музей планируется организовывать экскурсии юнармейцев и военнослужащих по призыву службы. В будущем мужей будет расширяться по мере поступления новых уникальных предметов.

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