10.05.2020 (18:00)

Командующий Армией ВВС и ПВО поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 75 годовщиной Великой Победы

В День 75-й годовщины Великой Победы командующий армией ВВС и ПВО СФ генерал-лейтенант Александр Отрощенко поздравил с праздником переживших Великую Отечественную войну Муравейко Римму Андреевну и Башлаеву Валентину Алексеевну, живущих в поселке Сафоново Мурманской области.

В связи со сложной эпидемической обстановкой при поздравлении ветеранов военнослужащие соблюдали социальную дистанцию и были в средствах индивидуальной защиты.

Башлаева Валентина Алексеевна родом из села Колодежного Воронежской области. На момент начала Великой Отечественной войны ей было 5 лет. Валентина Алексеевна – младшая из пяти детей. Её 17-летнего брата расстреляли немцы за помощь партизанам. Отец Валентины Алексеевны прошел две войны, на фронте попал в плен и более года провел в трудовом лагере. Валентина Алексеевна вместе с тремя сестрами и матерью была угнана из родной деревни в Венгрию. Там они пробыли до освобождения войсками Красной Армии.

Главные детские впечатления о войне – голод и холод. Валентина Алексеевна помнит, как после войны вернулась в родную деревню, а на месте домов остались только пепелища. Жить пришлось в сарае, работали в поле и в коровнике. Со временем деревня была восстановлена. На Кольский Север Валентина Алексеевна попала после замужества. Муж был военным и служил на Северном флоте.

Муравейко Римма Андреевна - ветеран труда. На момент начала войны ей было семнадцать лет. Она жила в деревне в Вологодской области, была мобилизована вместе с другими ребятами на стройку в Териберку на Кольском полуострове. Путь туда проходил по морю под налётами вражеской авиации. Римма Андреевна стала свидетельницей гибели корабля, шедшего рядом с перевозившем её судном: «Было очень страшно. Когда мы шли в Териберку по морю, немцы нас бомбили сильно. Корабль, рядом который с нами шел – его разбомбило, а мы остались целы…».

В Териберке она пробыла до 1943 года, после чего была переведена в гарнизон морской авиации Северного флота Губа Грязная - ныне посёлок Сафоново. После окончания войны она работала там в Доме офицеров, связисткой на радиоузле и ночным сторожем.

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