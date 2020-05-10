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10.05.2020 (17:45)

Тысячи военнослужащих дальней авиации и членов их семей приняли участие в акции «Свеча памяти»

Несколько тысяч военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей соединений дальней авиации, дислоцированных в Саратовской и Амурской областях, приняли участие в акции «Свеча памяти».

Участники акции почтили память погибших в Великой Отечественной войне, в послевоенное время.

Большинство рядом с горящей свечой выставляли фотографии своих родственников, воевавших или трудящихся в тылу.

Акция была приурочена к 75-1 годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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