10.05.2020 (17:45)
Тысячи военнослужащих дальней авиации и членов их семей приняли участие в акции «Свеча памяти»
Несколько тысяч военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей соединений дальней авиации, дислоцированных в Саратовской и Амурской областях, приняли участие в акции «Свеча памяти».
Участники акции почтили память погибших в Великой Отечественной войне, в послевоенное время.
Большинство рядом с горящей свечой выставляли фотографии своих родственников, воевавших или трудящихся в тылу.
Акция была приурочена к 75-1 годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.